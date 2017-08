Lituania: Kaunas, in corso il Forum internazionale giovani della Fiods per scambiare buone prassi perle donazioni di sangue

Cinquantasei volontari donatori di sangue, in rappresentanza di 14 Paesi, si sono riuniti a Kaunas, in Lituania, per i lavori del tradizionale Forum internazionale giovani della Fiods, la Federazione internazionale organizzazione donatori sangue. Durante gli incontri si scambieranno buone prassi per le donazioni e condivideranno tra loro le modalità di gestione di un’associazione di volontariato. Lo slogan scelto è “DonAction: From Local to Global!”. La giornata di ieri è stata aperta dalla presentazione di ogni delegazione attraverso video, balli o racconti e si è conclusa con la condivisone di prodotti enogastronomici tipici e gadget personalizzati dalle varie associazioni.

La delegazione italiana, composta da 12 giovani, si è presentata con una maglietta celebrativa dei 90 anni di Avis. Oggi i 56 partecipanti visiteranno il Centro nazionale sangue della Lituania, a Vilnius. I lavori proseguiranno domani con seminari formativi e workshop di gruppo. “Investire sui giovani significare dare loro opportunità formative concrete come questa di Kaunas – spiega Alice Simonetti, componente esecutivo Avis e segretario del Comitato giovani Fiods -. In questi giorni potranno imparare quanto di buono accade nel mondo in tema di donazione di sangue e al tempo stesso raccontare ciò che si sta facendo in Italia”.