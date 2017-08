Kosovo: Pristina, il 5 settembre la consacrazione del nuovo santuario dedicato a Madre Teresa

Il 5 settembre, nel 20° anniversario della morte di Santa Teresa di Calcutta e primo anniversario della canonizzazione, a Pristina in Kosovo si farà la consacrazione del santuario “Madre Teresa”, guidata dal delegato personale e speciale di Papa Francesco, il cardinale albanese Ernest Simoni Troshani. Si conclude così un lungo iter iniziato il 26 agosto 2005 con la posa della prima pietra da parte del defunto vescovo mons. Mark Sopi, alla presenza dell’allora presidente del Kosovo Ibrahim Rugova che aveva donato all’amministrazione apostolica un terreno nel cuore di Pristina. “La morte improvvisa del vescovo mons. Mark Sopi (11 gennaio 2006) – si legge in una nota inviata al Sir dall’Amministrazione apostolica di Prizren -, come anche del presidente Ibrahim Rugova (21 gennaio 2006), causò inevitabilmente il ritardo dei lavori di costruzione. Con la nomina e l’arrivo del nuovo vescovo per il Kosovo, mons. Dodë Gjergji, il processo fu accelerato, per poter arrivare al 2010, a celebrare il 100° anniversario della nascita della beata Madre Teresa, almeno sotto il tetto di questo Tempio”. Quello tra Madre Teresa e il Kosovo è un legame molto intenso: al secolo Gonxhe Bojaxhiu la futura Santa Teresa nacque a Skopje nella vicina Macedonia da una famiglia albanese, ma è nel santuario kosovaro di Letnica, al confine tra Kosovo e Macedonia, che maturò la decisione di farsi suora missionaria. “Il santuario Madre Teresa nella capitale del Kosovo, Prishtina – conclude la nota -, ha due obiettivi principali: ‘far tornare’ e incarnare nelle nostre menti e cuori la sua vita ed il suo messaggio, come anche la sua intercessione per la nostra Chiesa ed il nostro popolo. Così in questa ‘scuola’ dell’amore, noi cercheremo di imparare ed attuare la cultura della vita e la civiltà dell’amore, virtù queste che Madre Teresa prese tra di noi, poi testimoniò e portò nel mondo intero”.