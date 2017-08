Funerali a Ischia: mons. Lagnese (vescovo), “dal primo istante vicini alle comunità coinvolte dal sisma” perché “condivisione” è “missione della Chiesa”

“Il Signore è con noi anche se ci è capitato tutto questo. Sì, Lui è con noi sempre e chiede a ciascuno di noi di essere segno della Sua presenza”. Così mons. Pietro Lagnese, vescovo di Ischia, ha voluto rincuorare stasera i partecipanti ai funerali di Lina Balestrieri e Marilena Romanini, morte nel terremoto del 21 agosto. In questi giorni, “attraverso la solidarietà e la generosità di tanti, abbiamo realmente sperimentato tutto questo. Del resto lo sappiamo: o l’amore è concreto oppure non è vero amore”, ha osservato il presule, che dal primo momento è corso laddove le scosse hanno portato morte e disastri, ma anche dove ha assistito, con “emozione”, al salvataggio di tre fratellini, Ciro, Mattias e Pasquale, dalle macerie della casa dove abitavano. “Per questo, fin dal primo istante – ha raccontato lo stesso Lagnese -, abbiamo voluto essere vicini alla nostra gente e, in particolare, alle comunità coinvolte nel sisma, nella consapevolezza che esprimere vicinanza e manifestare condivisione è la missione della Chiesa: ‘Siamo servi inutili. Abbiamo (soltanto) fatto quanto dovevamo fare'”.

Il vescovo ha anche ringraziato “il Signore anche per le tante manifestazioni di affetto e di prossimità manifestateci e per quanti si sono raccolti in preghiera per noi e con noi: primo fra tutti il Santo Padre Francesco” e “insieme a lui tanti altri: a incominciare dai confratelli dell’episcopato campano e italiano, ma anche i molti laici, religiosi e comunità claustrali che si sono raccolti in preghiera per noi e si sono resi disponibili a offrirci il loro contributo”. “Ci sentiamo anche uniti – ha aggiunto – alle popolazioni del Lazio, delle Marche e dell’Umbria che un anno fa vissero la stessa nostra esperienza a causa di un terremoto certamente molto più devastante del nostro che causò 249 vittime. Siamo vicini a quelle popolazioni nella certezza che anche loro ci sono accanto con la loro preghiera”.