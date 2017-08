Ecumenismo: padre Heikki Huttunen (Kek), “grati” a Papa Francesco, “sta ridando credibilità a tutte le nostre Chiese”

“È un contributo grande per l’Europa. Quello che più apprezziamo in questo Papa è che lui parla per tutti i cristiani”. Lo dice a proposito di Papa Francesco e del suo ruolo in Europa padre Heikki Huttunen, della Chiesa ortodossa di Finlandia, segretario generale della Conferenza delle Chiese europee (Kek), in una intervista rilasciata al Sir mentre partecipa al Sinodo delle Chiese metodiste e valdesi riunito a Torre Pellice. “Siamo quindi molto grati – aggiunge – per il ruolo che sta svolgendo come avvocato dei poveri, difensore dell’ambiente, voce per la giustizia nel mondo. La sua non è una voce che cade dall’alto. Il Papa è una persona credibile: nel suo stile di vita e nel suo modo di lavorare e agire, possiamo vedere quanto sia vicino alle persone. Penso che è esattamente quello di cui tutte le nostre Chiese hanno bisogno. Abbiamo bisogno di una nuova credibilità agli occhi delle persone perché, a causa di errori, che noi stessi abbiamo compiuto, abbiamo perso fiducia e credibilità. Ora se seguiamo l’esempio di Papa Francesco e di altri leader della Chiesa come, per esempio, il Patriarca Bartolomeo, la Chiesa può essere di nuovo ascoltata”. Nell’intervista padre Huttunen parla anche della prospettiva di una quarta Assemblea ecumenica europea, dopo quelle che si sono svolte a Basilea, Graz e Sibiu. E dice: “Abbiamo bisogno di questo stile ‘alla Papa Francesco’ nell’ecumenismo che spinge verso qualcosa di concreto, vicino alle persone, aperto al mondo e, al tempo stesso, radicato nella fede cristiana. Essere radicati in quello che siamo e aperti agli altri. Ma dobbiamo anche ammettere che gli organismi ecumenici esistenti, sono deboli. La mia organizzazione, la Kek, non è forte ed ha un piccolo budget. Quello che quindi possiamo sperare, è che siano le Chiese a cooperare tra loro perché ciò si realizzi ma per farlo abbiamo bisogno di creare un clima di entusiasmo per il progetto e d’ispirazione”.