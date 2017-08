Diocesi: Vicenza, domenica 27 agosto il saluto ai Frati del Tempio di San Lorenzo

Domenica prossima, 27 agosto, con una Messa solenne presieduta dal vescovo. mons. Beniamino Pizziol, la diocesi saluterà i Frati minori conventuali che lasciano il Tempio di San Lorenzo a Vicenza. “La sofferta decisione – si legge in una nota – rientra nella necessità dell’Ordine di rivedere la presenza delle loro comunità sul territorio, tenendo conto dell’innalzarsi dell’età media dei religiosi e del calo generale delle vocazioni”. L’appuntamento è per le 10.30 di domenica prossima nel Tempio di San Lorenzo. “L’Eucarestia solenne concelebrata dal vescovo e dal superiore provinciale dei Frati sarà l’occasione per esprimere a nome di tutta la comunità ecclesiale e civile vicentina la gratitudine e l’affetto ai frati che per lunghi secoli sono stati punto di riferimento importante nella vita spirituale e caritativa cittadina”, prosegue il comunicato: “A imperitura memoria di tale presenza, al termine della celebrazione sarà collocata nel Tempio una targa metallica che ripercorre in forma poetica la storia del convento vicentino”. Oltre al vescovo e ai frati concelebreranno la liturgia di saluto i sacerdoti delle parrocchie del centro storico che, per tale occasione, hanno deciso di sospendere le Messe festive concomitanti. A partire dal prossimo 4 ottobre (festa di San Francesco d’Assisi) il Tempio e il convento di San Lorenzo saranno affidati ad una nuova comunità religiosa di spiritualità francescana: i Frati minori del Vangelo provenienti dalla diocesi di Modena. Nel frattempo l’apertura del Tempio, la celebrazione delle Messe (seppur in forma ridotta) e le confessioni saranno garantite da alcuni preti diocesani.