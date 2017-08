Diocesi: Roma, domani al via il pellegrinaggio a Lourdes presieduto da mons. De Donatis

Partiranno domani, sabato 26 agosto, con la nave e due aerei i fedeli che parteciperanno a Lourdes al pellegrinaggio diocesano e nazionale, organizzato dall’Opera romana pellegrinaggi. Il pellegrinaggio sarà presieduto da mons. Angelo De Donatis, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma, e diretto dal nuovo amministratore delegato dell’Opera romana pellegrinaggi, mons. Remo Chiavarini. Lunedì 28 agosto i pellegrini partiti in nave, approdati a Barcellona, celebreranno la Santa Messa, in via del tutto eccezionale, alla Sagrada Familia, capolavoro dell’architetto Antoni Gaudì. Al termine della celebrazione sarà possibile visitare la chiesa. Martedì 29 agosto avrà luogo la celebrazione comunitaria della Via Crucis, sulla sommità del Santuario, al termine ci sarà la possibilità di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione e la mattinata terminerà con la Santa Messa. Grande attesa per l’evento del pomeriggio quando mons. De Donatis avrà un incontro di conoscenza e testimonianza con tutti i pellegrini dell’Opera romana pellegrinaggi nella basilica di Santa Bernardette. In serata la Fiaccolata guidata dal vicario del Papa. La mattina di mercoledì 30 mons. De Donatis presiederà la Santa Messa internazionale con tutti i vescovi, sacerdoti e pellegrini presenti a Lourdes. Il pomeriggio ci metteremo in cammino per la processione eucaristica. In serata un momento di festa con testimonianze, ricorrenze ed anniversari. Giovedì 31 agosto il pellegrinaggio si avvierà alla conclusione con la celebrazione della Santa Messa alla Grotta e il saluto alla Vergine. I pellegrini che torneranno con la nave, durante il trasferimento verso Barcellona, visiteranno Carcassonne, “citè médiévale dichiarata” patrimonio dell’Umanità Unesco.