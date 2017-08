Diocesi: mons. Malvestiti (Lodi), “parliamo diverse lingue ma abbiamo un’unica lingua nel cuore, l’amore per Dio”

“Parliamo diverse lingue ma abbiamo un’unica lingua nel cuore, l’amore per Dio”. Lo ha affermato mons. Maurizio Malvestiti, vescovo di Lodi, che è intervenuto alla cerimonia di consegna degli attestati dei corsi di italiano effettuati da circa 60 richiedenti asilo del Lodigiano, in arrivo da diversi Paesi del mondo, che si sono svolti nelle sedi della Caritas e del Cpia, come ricorda “Il Cittadino” di Lodi. “Questa è la festa di chi ha frequentato i corsi d’italiano ed è accolto nelle case gestite da Caritas e dalle parrocchie che hanno messo assieme i volontari per il percorso di accoglienza”, ha detto mons. Malvestiti. Durante la presentazione il vescovo ha pronunciato in diverse lingue parole di pace. Il corso si è svolto da ottobre a giugno e poi tra luglio e agosto. Al termine è stato realizzato uno spettacolo, andato in scena a San Fereolo e Spino. Gli studenti stranieri hanno ricevuto anche l’attestato per i corsi professionali che hanno seguito durante l’anno come magazzinieri, cuochi e saldatori. Alcuni di loro hanno già trovato lavoro.