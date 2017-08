Diocesi: Cremona, una serie di attività a settembre per il Sinodo dei giovani

Una serata di metà settembre pensata dai giovani e per i giovani con musica, testimoni, incontri e spazi di narrazione del presente e del futuro dei giovani cremonesi. La organizza la diocesi di Cremona. In concomitanza con la chiusura della fase di ascolto del Sinodo diocesano dei giovani (2017-2018), la diocesi di Cremona sollecita, infatti, “chiunque alla partecipazione e al confronto creando anche negli spazi pubblici occasioni di dialogo e ascolto sul mondo giovanile, con al centro il protagonismo stesso dei giovani. La serata, che si terrà a piazza Stradivari, il 16 settembre, dalle ore 19 alle 22,30, “è pensata in un luogo e in un orario consoni alle consuetudini dei giovani e metterà in evidenza progetti, idee, espressioni e desideri dei giovani stessi”, spiega una nota della diocesi. Parallelamente in piazza Giovanni Paolo II (Giardini Piazza Roma) verrà allestito un ulteriore punto di ascolto e presentazione di materiali.

Mentre si chiude la fase degli ascolti che ha coinvolto oratori e associazioni, il Sinodo si muove anche verso ambienti non strettamente ecclesiali, con un pensiero rivolto anche al mondo del lavoro. Per questo motivo, il 19 settembre, il vescovo Antonio Napolioni incontrerà le categorie lavorative di Cremona e provincia, a Sala Borsa. Lo schema della serata sarà molto semplice: ad una breve introduzione sul tema del sinodo e delle sue motivazioni farà seguito una proposta di lettura del vescovo ed ancora l’apertura del dibattito.

Infine, in occasione del Sinodo diocesano dei giovani, la Federazione Oratori cremonesi indice il concorso culturale – intitolato “Orizzonte futuro” e suddiviso in tre sezioni (letteraria, multimediale, teatrale) – per sviluppare le tematiche sinodali, preferibilmente ispirate al rapporto tra i giovani e il futuro.