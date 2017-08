Diocesi: Caritas Novara, il 3 settembre chiude la “Locanda d’Agosto”. Per l’occasione invitati alla mensa dei poveri le autorità civili e religiose

Chiuderà domenica 3 settembre, dopo un mese di attività, la “Locanda d’Agosto” di Novara, la mensa per i poveri gestita dalla Caritas diocesana, che da diversi anni nelle settimane estive sostituisce quelle attive in città durante il resto dell’anno. E per l’occasione il direttore, don Giorgio Borroni, lancia un invito: “Proprio per l’ultima sera – dice – facciamo un invito a tutti coloro che hanno responsabilità all’interno della nostra comunità civile e religiosa: siate nostri ospiti a cena. Condividete, con i nostri volontari e con le persone e le famiglie che in questi giorni estivi hanno mangiato con noi, un momento di incontro e di conoscenza”. L’invito è rivolto al sindaco, al prefetto, ai rappresentanti politici e delle istituzioni, ma anche ai parroci della città e ai benefattori che hanno consentito la realizzazione dell’iniziativa. “Sempre di più, incontriamo nuovi tipi di povertà: situazioni di fragilità e di solitudine, spesso meno evidenti di quelle economiche, ma che come quest’ultime collaborano a generare marginalità sociale – spiega -. Il primo passo è fare sentire a chi è in difficoltà che non è stato messo da parte. Per questo i nostri volontari della Locanda non hanno servito i pasti, ma per tutta l’estate hanno mangiato con gli ospiti. Sarà così anche per le autorità: non saranno invitate a cenare su tavoli diversi, ma a sedere al fianco degli amici che hanno condiviso con noi queste cene di fraternità”.