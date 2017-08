Ambiente: Verona, il 1° settembre la presentazione del Festival Stili di vita 2017

“Attiviamoci: Si può fare! – come agire per la sostenibilità e per il bene comune”. È il tema della quarta edizione del Festival Stili di vita 2017, che verrà presentata in una conferenza stampa dal Tavolo di coordinamento enti del socio assistenziale della Vicaria Villafranca/Valeggio, nella diocesi di Verona, nella Giornata di salvaguardia del Creato, il 1° settembre (ore 11, Sala Giunta, Municipio di Villafranca di Verona). Il Festival, nato nel 2013 come evento di punta del Tavolo di Coordinamento, per la quarta edizione promuove quattro appuntamenti nel territorio vicariale nei giorni 6-7-8-10 settembre, più la partecipazione alla Festa del Volontariato di Verona del 1° ottobre. “L’idea di mostrare tutte le azioni del Tavolo attraverso un Festival come momento di incontro, scambio, riflessione e allegria – spiega mons. Giuliano Ceschi, direttore della Caritas diocesana veronese, capofila del Tavolo – sorge dalla convinzione che con l’impegno pedagogico si possa aiutare e promuovere la persona nella sua globalità, offrendo esempi concreti per l’adozione di nuovi stili di vita e occasioni di partecipazione e considerazioni sulle problematiche sociali, comunitarie, ambientali e relazionali, che emergono dai territori”.