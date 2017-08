Abruzzo e Molise: si apre oggi a Pietracamela il convegno su “Amoris Laetitia”

Sarà Pietracamela ad accogliere i partecipanti al convegno “Alle sorgenti dell’Amoris Laetitia” rivolto, in particolare, agli operatori di pastorale familiare delle Chiese di Abruzzo e Molise. Oggi, nella cornice dei Prati di Tivo, in provincia di Teramo, si aprirà, alle 16.30 la XX edizione del convegno con i saluti di mons. Bruno Forte, presidente della Conferenza episcopale abruzzese e molisana, e di mons. Michele Seccia, vescovo di Teramo-Atri. “Nell’ultimo decennio, con percorsi triennali – spiega don Sabatino Fioriti, responsabile regionale della pastorale familiare – abbiamo affrontato il tema dell’educazione e poi quello degli orientamenti per la preparazione al matrimonio. Quest’anno – continua Fioriti – inaugureremo il terzo triennio dedicato all’esortazione apostolica post-sinodale Amoris Laetitia”. Le riflessioni del meeting saranno guidate da Pietro Boffi, sociologo del Centro internazionale studi famiglia, da Rosanna Virgili, biblista dell’Istituto teologico marchigiano, e da mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara. Interverranno, tra gli altri, i coniugi Peppino e Lucia Petracca Ciavarella, responsabili della pastorale familiare della Conferenza episcopale pugliese e uditori al recente Sinodo straordinario sulla famiglia. In un cammino parallelo, alla loro portata, il convegno coinvolgerà anche i più piccoli. “L’appuntamento, oltre alla formazione degli operatori – aggiunge mons. Emidio Cipollone, vescovo di Lanciano e delegato Ceam per la pastorale della famiglia – vorrebbe far comprendere a tutti, sempre più e sempre meglio, la vocazione e la grazia del sacramento del matrimonio, che, come dice Amoris Laetitia al n. 72, non è una convenzione sociale, un rito vuoto o il mero segno esterno di un impegno”.