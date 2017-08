Terremoto Centro Italia: Illumia, “pensiero alle popolazioni di Amatrice e Accumoli”

(dall’inviato a Rimini) – “Il pensiero di Illumia va in questo giorno ai terremotati di Amatrice e Accumoli, a un anno esatto dagli eventi del sisma”. È quanto si legge in una nota diffusa da Illumia, azienda del settore energetico presente questa settimana al Meeting di Rimini come sponsor. “È un rapporto particolare quello tra Illumia e i due paesi martoriati dal terremoto”, prosegue la nota, ricordando che “nell’agosto 2016 Illumia aveva appena traslocato, rinnovando completamente la propria sede. Tutto il mobilio appartenente alla sede storica era dunque fermo in magazzino”. Qualche settimana dopo il sisma, una dipendente propose al presidente Marco Bernardi di donarlo ai terremotati del Centro Italia. L’idea ha “contagiato” non solo i dipendenti ma anche i fornitori di Illumia, dando vita ad “una catena di solidarietà”. Il mobilio venne inviato con un messaggio: “La possibilità di pensare al futuro passa necessariamente dalla condivisione dei valori di un mondo proteso alla comunità, alla volontà di donarsi, alla solidarietà”. La risposta di Amatrice e Accumoli non si è fatta attendere: “Grazie per aver dato prova di grande spirito di collaborazione. La vostra disponibilità ci permetterà un’adeguata operazione di allestimento interno dei moduli che darà a chi ha perso la propria attività una speranza di ritorno alla normalità ma soprattutto la certezza che non sono abbandonati e che molti come la sua azienda sono loro vicini”.