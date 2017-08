Terremoto Centro Italia: frati Assisi, oggi ricordo e preghiere per le vittime a un anno dal sisma

Ad un anno dal terremoto che colpì il centro Italia i frati di Assisi ricorderanno oggi, nella preghiera del mattino e durante le celebrazioni eucaristiche, le vittime e le famiglie colpite dal sisma. “È necessario superare i limiti del sistema Paese in generale e dei territori martoriati dal sisma – ha dichiarato il custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti – attivando un processo critico tramite la valorizzazione sinergica di esperti in sicurezza, occupazione ed economia”. Proprio per questo, continua padre Gambetti, “il 15 settembre ad Assisi, nell’ambito dell’evento internazionale ‘Il Cortile di Francesco’, si terrà una giornata dedicata alla prevenzione dove parteciperanno tra gli altri il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, e il governatore Banca d’Italia, Ignazio Visco”. Il Cortile di Francesco si terrà dal 14 al 17 settembre ad Assisi. Info: www.cortiledifrancesco.it