Terremoto Centro Italia, un anno dopo: Telefono Azzurro, “i bambini hanno bisogno di veder rinascere il loro paese. Una vita normale per loro sta diventando un sogno”

Telefono Azzurro continua a raccogliere le preoccupazioni dei bambini e delle loro famiglie di Amatrice. “Hanno bisogno di ascolto e di supporto, vedono solo camion e macerie, mentre loro tutti hanno bisogno di case, scuole sicure, spazi di aggregazione e campo gioco, vedere rinascere il loro paese, percorrere le strade e riaprire i negozi… una vita normale che sta diventando per loro un sogno, più che un bisogno…”, denuncia Telefono Azzurro, secondo cui, a un anno dalla prima scossa, “bisogna ricostruire il senso di comunità e la gente deve poter contribuire a questa riflessione, per far sì che la ricostruzione sia efficace, tenendo presente le esigenze anche dei bambini e degli adolescenti. I bambini hanno bisogno di sentirsi parte del gruppo. Perciò è importante che ripartano le attività scolastiche e sportive al più presto, così come dare loro uno spazio di aggregazione come il parco giochi. Ora non c’è nulla per loro ad Amatrice e dintorni. Devono andare lontano dal paese. I ragazzi hanno bisogno di ritrovarsi tra di loro e gli educatori devono ritrovare con loro percorsi di identità del gruppo.” Telefono Azzurro lavorerà sempre più con loro, impegnandosi affinché “le istituzioni mettano al centro dei loro programmi l’ascolto e l’infanzia, per offrire loro un contributo reale fatto di risposte concrete e tangibili. Continuerà ad essere sempre la voce dei bambini e degli adolescenti con l’aiuto di chi è disposto a collaborare concretamente alla ricostruzione e ritorno alla normalità”.