Terremoto a Ischia: Rasconi (Uildm), “a disposizione di tutte le persone con disabilità e delle loro famiglie”

Uildm, l’associazione nazionale di riferimento per le malattie neuromuscolari, è molto vicina alla popolazione dell’isola di Ischia, colpita dal terremoto del 21 agosto. Il presidente nazionale Uildm Marco Rasconi esprime la totale solidarietà dell’associazione nei confronti di chi ha bisogno: “Uildm è a disposizione di tutte le persone con disabilità e delle loro famiglie per offrire tutto il suo incondizionato aiuto a livello nazionale e attraverso l’azione delle sezioni Uildm presenti nelle zone interessate dal sisma”. In particolare, Uildm è presente sull’isola tramite la Sezione locale “G. Nigro” di Arzano (Napoli), che ha una sede distaccata proprio a Ischia e Procida, intitolata ad Angela Brischetto. I contatti della Sezione di Napoli: via Fermi presso la “Città dei ragazzi” di Arzano (Napoli), mail: uildm.napoli@libero.it. La sede distaccata di Ischia invece si trova in via Vincenzo Gemito 28 (Porto di Ischia), mail: uildm.ischia@libero.it. Uildm vive questo momento anche come un lutto personale ed è “particolarmente vicina alla famiglia della prima vittima del sisma, Lina Balestrieri, donna generosa, da sempre vicina all’associazione e che aveva adottato un bambino con grave disabilità”.