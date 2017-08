Striscione contro il Papa: mons. Brunetti (Prato), “attacco assolutamente grave e gratuito”

“L’attacco al Papa è assolutamente grave e gratuito, si tratta di accuse ingenerose nei confronti di chi ha fatto dell’accoglienza verso gli ultimi – tutti gli ‘ultimi’ – uno dei tratti distintivi del suo magistero”. È il commento di mons. Santino Brunetti, vicario episcopale per i migranti della diocesi di Prato, alla notizia dello striscione a firma Casa Pound appeso questa mattina nella zona del Ponte Petrino, nel quale il movimento di estrema destra scrive: “Bergoglio: facile fare lo Ius col Soli degli altri”. “Vorrei far notare a queste persone che lo Ius soli non è un favore che facciamo a migliaia di immigrati residenti da anni, o addirittura nati, sul territorio italiano, ma un diritto”, afferma mons. Brunetti. “Inoltre, in molti Stati europei e non solo, si tratta di un diritto assodato. Parlare di questa possibilità come di una scelta barbara che toglie l’aria agli italiani è assolutamente falso. Se vogliamo essere onesti dovremmo ammettere che se oggi il nostro Paese va avanti in certi settori lo deve essenzialmente ai lavoratori stranieri”, sottolinea il vicario episcopale. “Lo Ius soli non è una verità di fede, la sua introduzione nel nostro ordinamento può essere criticata e avversata, ma non in modo volgare, ci vogliono civiltà e senso della misura anche nel confronto tra opinioni diverse. Che purtroppo non vedo in azioni dimostrative come questa”, conclude mons. Brunetti.