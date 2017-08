Sgombero rifugiati a Roma: Intersos, “uso della violenza su donne e bambini è una vergogna”

“L’uso della violenza su donne e bambini è una vergogna per Roma. Una situazione dolorosa che doveva e poteva essere evitata. Ci sono gravi responsabilità di chi in questi giorni ha gestito la situazione, esasperando una situazione nota da tempo, e di istituzioni sempre più sorde al rispetto dei principi umanitari, incapaci di indicare risposte e soluzioni”. È quanto dichiara oggi l’organizzazione umanitaria Intersos, che nell’ultimo periodo ha assistito e protetto i minori presenti nello stabile occupato in piazza Indipendenza a Roma. “Il nostro pensiero va alle famiglie che abbiamo assistito in questi mesi costruendo percorsi di integrazione e inclusione sociale, e in particolare a tutti i bambini che frequentano regolarmente le scuole della zona e che ora non sanno quale futuro li attenda”, conclude la nota.