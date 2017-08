Liturgia: mons. Maniago (Cal), in 70 anni “il nostro impegno per affermarne la centralità e raggiungere le periferie”

(L'Osservatore Romano (www.photo.va) / SIR)

“Il nostro servizio è stato e vuole continuare a essere il promuovere una liturgia viva per una Chiesa via che non si avviti su se stessa ma dia vita a cristiani in uscita”. Ad assicurarlo al Papa è stato mons. Claudio Maniago, presidente del Centro di azione liturgica “Cal), i cui membri sono stati oggi ricevuti in udienza, nell’Aula Paolo VI, in occasione del 70° anniversario del Cal, al termine della Settimana liturgica nazionale, svoltasi in questi giorni a Roma. In questi 70 anni di storia, ha ricordato Maniago, il Cal “ha servito le diocesi italiane in stretta collaborazione con la Conferenza episcopale italiana, perché la centralità della liturgia come ci è stata ribadita dalla riforma del Concilio Vaticano II potesse divulgarsi e raggiungere le periferie della nostra Chiesa e ogni membro del popolo di Dio, anche il più semplice e povero, fosse messo in grado di partecipare all’evento di grazia che trasfigura l’esistenza con la presenza misericordiosa di Dio”.