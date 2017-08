Festival delle Migrazioni: Acquaformosa, premio a mons. Savino “per l’impegno sulla cultura interreligiosa”

C’è anche mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio, tra i premiati di “Acquaformosa che accoglie”, il riconoscimento istituito quest’anno dal Festival delle Migrazioni, che inizia oggi ad Acquaformosa (Cs) e che è giunto alla sua sesta edizione. “Abbiamo voluto istituire questo premio – commenta l’assessore all’accoglienza, Giovanni Manoccio – per rendere merito ad alcuni personaggi appartenenti al mondo della cultura e della politica che, nonostante il periodo difficile, non hanno mai fatto mancare il loro contributo per diffondere un messaggio di pace e solidarietà”. Mons. Savino viene premiato “per l’impegno sulla cultura interreligiosa”. “Nell’ultimo anno il fenomeno delle migrazioni ha assunto proporzioni sempre maggiori e, purtroppo, sono aumentati gli episodi di intolleranza verso chi, scappando dalla guerra e dalla disperazione, cerca una speranza, un futuro migliore”, spiega Manoccio presentando la kermesse dal tema “Restiamo umani”. “Noi ad Acquaformosa costruiamo ponti. Nei prossimi giorni – conclude Manoccio – sarà comunicato il programma definitivo della sesta edizione del Festival che, come sempre, darà a modo a tutti di riflettere sull’importanza di dare una mano a chi ha bisogno. Restiamo umani”.