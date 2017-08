Diocesi: Ragusa, mons. Cuttitta presenta i nuovi direttori degli uffici di curia

Nuove nomine nella diocesi di Ragusa. Il vescovo, mons. Carmelo Cuttitta, ha reso nota la nuova composizione degli uffici della curia per i prossimi cinque anni. Il vicario generale sarà don Sebastiano Roberto Asta, mentre il cancelliere don Paolo La Terra. L’incarico di direttore del Centro diocesano per le vocazioni è stato affidato a don Gianni Mezzasalma, l’Ufficio per la pastorale della famiglia a don Innocenzo Mascali coadiuvato da una coppia di coniugi: Maria Silvia e Pino Petrolito. Laici anche alla guida del servizio per la pastorale dei giovani, affidata a don Graziano Martorana assieme a Elisabetta Migliore e Francesco Graziano. A curare la Pastorale sociale e del lavoro sarà Renato Meli. La Caritas diocesana è stata affidata a don Carmelo Leggio. Don Rosario Cavallo si occuperà delle migrazioni, don Giuseppe Antoci dei Beni culturali.