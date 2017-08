Diocesi: mons. Perego (Ferrara), “fare giustizia” per risparmiatori azzerati tenendo conto di famiglie e anziani

“La dignità e al tempo stesso la determinazione che ho trovato nel gruppo dei risparmiatori azzerati sono un segnale che testimonia forza e speranza. Il 30 ottobre prossimo, vigilia della giornata del risparmio, celebrerò una S. Messa alle ore 18 in cattedrale con il mondo dei risparmiatori azzerati, quale segno di una Chiesa vicina al dramma di tante famiglie e persone, oltre che per chiedere al Signore che cresca la responsabilità delle istituzioni perché sia fatta giustizia”. Lo ha detto oggi pomeriggio mons. Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio, dopo aver ricevuto, alle ore 16, presso l’arcivescovado di Ferrara, una delegazione del gruppo “Risparmiatori azzerati di Ferrara”. Il portavoce del gruppo ha presentato il documento programmatico condiviso dai risparmiatori il 30 di luglio scorso, che segnala la grave situazione di oltre 130mila risparmiatori di cui 32mila tra obbligazionisti e azionisti della Carife rimasti vittime della speculazione bancaria. Il gruppo ha presentato anche le proposte inserite nel documento, tra cui quella di fare del gruppo “azzerati di Carife ” degli interlocutori al tavolo istituzionale cittadino chiamato a gestire la zona di emergenza sociale e i progetti ad essa legati, e quella di istituire un fondo di solidarietà governativo interbancario per le vittime di truffe bancarie.

Mons. Perego ha ringraziato il gruppo per l’incontro, che ha permesso di delineare concretamente la “vergognosa e superficiale operazione finanziaria, condotta senza alcun senso di responsabilità che si è consumata nel mondo finanziario di alcune banche tra cui la Carife, una banca che era legata al territorio non solo in riferimento alle imprese, ma soprattutto al mondo delle famiglie e degli anziani”. Il presule ha invitato il gruppo a continuare a chiedere giustizia, con forza e costanza, attraverso tutte le iniziative che possano recuperare i crediti dei risparmiatori delle banche medio-piccole. Nei prossimi incontri con i sacerdoti in ogni parrocchia dell’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, mons. Perego sensibilizzerà sul dramma delle famiglie, degli anziani che hanno perso il risparmio di una vita nel 2015, affiancando “al terremoto ambientale del 2012, che ha colpito il territorio, anche un terremoto sociale”.