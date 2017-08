Diocesi: Campobasso-Bojano, oggi e domani le celebrazioni in onore del santo patrono Bartolomeo

Le celebrazioni in onore di san Bartolomeo Apostolo, patrono della diocesi di Campobasso–Bojano e della città di Bojano, si svolgeranno oggi e domani. A renderlo noto è la diocesi, specificando che si comincia stasera, alle 18.30, con il solenne pontificale presieduto dall’arcivescovo eletto di Ancona–Osimo, mons.Angelo Spina. La liturgia sarà animata dal Coro dell’antica cattedrale di Bojano. Il pontificale sarà preceduto da una catechesi a cura di mons. Spina, sul tema: “Il regno di Dio e gioia nello spirito”, a partire dalla Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Domani, alle ore 17.45, è in programma invece la processione del santo patrono san Bartolomeo per le vie della città di Bojano, con partenza dalla chiesa di Sant’Erasmo e sosta al monumento dei caduti. A seguire, solenne pontificale presieduto dall’arcivescovo metropolita, mons. Giancarlo Bregantini, con la partecipazione dei sacerdoti della diocesi di Campobasso–Bojano.

“L’occasione di questa festa – ha detto il parroco dell’antica cattedrale, don Rocco di Filippo – ci sostenga per coniugare il Vangelo con la cultura e la vita quotidiana nelle nostre case, nell’ambiente di lavoro, nella scuola, nei luoghi dell’accoglienza e lì dove ci troviamo, nelle periferie del nostro vivere quotidiano. Ci aiuti il coraggioso esempio del nostro santo patrono, Bartolomeo Apostolo, a comprendere che vale la pena vivere nell’amore fraterno per dialogare con semplicità con l’opera della creazione”.