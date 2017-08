Dialogo: Rosen (American Jewish Committee), “è un’opportunità di scoprire Dio oltre i confini della propria tradizione”

(dall’inviato a Rimini) – “L’incontro interreligioso è l’opportunità di scoprire Dio oltre i confini della propria tradizione”. Lo ha affermato oggi pomeriggio il rabbino David Rosen, direttore internazionale per i Rapporti interreligiosi dell’American Jewish Committee, nel corso dell’incontro “Un dialogo da riguadagnare” svoltosi al Meeting di Rimini. “Noi, religioni abramitiche, abbiamo una fantastica tradizione basata sulla cooperazione non sufficientemente conosciuta e non soltanto una storia tragica di persecuzioni e di delegittimazione reciproca”, ha osservato il rabbino. Presentando la sua esperienza in un forum interreligioso che è servito per comprendere e combattere l’ignoranza reciproca, Rosen ha rilevato che “l’impegno interreligioso ci offre la possibilità di incontrare il divino al di là di quella che è la nostra tradizione religiosa. Questa è una scoperta ben più grande della presenza di Dio nel mondo”. “Nel percorso – ha spiegato – ho scoperto tante cose, comprese le tre regole dell’impegno interreligioso del vescovo svedese Krister Stendahl: cercare sempre di capire l’altro nel modo in cui l’altro vede se stesso, vedere l’altra comunità andando ad individuare il meglio e non giudicandola prendendo solo gli elementi negativi, far spazio alla sacra invidia”. “Non è mancanza di fedeltà alla nostra fede se noi apprezziamo qualcosa di belle nelle altre fedi”, ha aggiunto. “Godiamo di questa sacra invidia quando vediamo le altre fedi non come concorrenti ma complementari al divino”. “Oggi possiamo godere di questa complementarietà mai come in passato. Nonostante le cose terribili che vengono fatte a nome delle religioni nel mondo non c’è mai stata tanta collaborazione interreligoosa come quella odierna”. “Viviamo – ha concluso Rosen – in un’epoca di cooperazione interreligiosa fantastica”.