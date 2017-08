Cultura: successo in Puglia per la cappella musicale della cattedrale di Macerata

Tanti spettatori e applausi per la Cappella musicale della cattedrale di Macerata, diretta da Carlo Paniccià in tournée in Puglia, nei giorni scorsi. La corale maceratese si è esibita in due concerti di musica medioevale e ha animato una celebrazione eucaristica molto partecipata a San Giovanni Rotondo. Il concerto “Rosa Mystica”, presentato a Conversano nella cattedrale di Santa Maria Assunta e organizzato dall’associazione culturale musicale Centro studi “Giuseppe Piantoni”, ha portato nel duomo tante persone affascinate dalle melodie dei canti devozionali mariani dei pellegrini del XIII e XIV secolo, tratti dalle Cantigas de Santa Maria e dal Llibre vermell de Montserrat. Nell’auditorium diocesano Vallisa di Bari durante il concerto “Mater Misericordiae”, la Cappella musicale ha eseguito l’integrale del Llibre vermell de Montserrat. Nei due concerti il coro maceratese è stato accompagnato dall’ensemble strumentale composto da Marta Senesi al flauto, Carlo Piergallini alla viola e Marco Romanelli alle percussioni. La tre giorni in Puglia della Cappella musicale della cattedrale di Macerata si è conclusa a San Giovanni Rotondo, dove ha animato una Messa nella chiesa dedicata a san Pio da Pietrelcina, alla presenza di oltre settemila persone. Per l’occasione è stata accompagnata al grande organo meccanico dal maestro Lino Impagliatelli assieme a Roberto Paniccià alla tromba. Durante la tournée la corale ha proposto al pubblico di contribuire al restauro del monastero di Santa Teresa delle Carmelitane Scalze di Tolentino, colpito dal sisma del 24 agosto 2016.