Attacchi in Spagna: Comunità di Sant’Egidio, a Barcellona VII Incontro internazionale dei giovani per la pace europei per dire “no” al terrorismo

Si sono dati appuntamento da domani al 27 agosto a Barcellona, la città ferita dagli attentati dei giorni scorsi, per un incontro internazionale. Verranno da tutta Europa per dire “sì” alla pace e alla solidarietà e “no” al terrore e alle divisioni che minano la convivenza e il futuro del continente. Dopo Assisi, Cracovia, Roma, Berlino, Anversa e Parigi, il VII Incontro internazionale dei giovani per la pace europei (movimento di giovani della Comunità di Sant’Egidio presente in Europa e in altri Continenti) prevede tre giorni di incontri, riflessioni, scambi, visite e amicizia, sul tema “More Youth, More Peace” (“Più giovani, Più pace”) al quale parteciperanno centinaia di liceali e universitari insieme ad alcuni rappresentanti del movimento da Africa, Asia e America Latina. “Si tratta – si legge in una nota – di giovani che, durante tutto l’anno, si impegnano quotidianamente in situazioni di marginalità (‘Scuole della Pace’ per i bambini dei quartieri più svantaggiati, visite agli anziani, aiuto alle persone senza tetto e accoglienza ai rifugiati) e credono che la solidarietà sia la base per costruire la pace”. L’incontro di Barcellona sarà “uno spazio per esprimere questa visione di pace e lanciare a tutti un forte appello di pace, con numerose iniziative”.

Venerdì 25 agosto, alle 18, sulla Rambla (confluenza tra Rambla e Carre Hospital) i partecipanti al convegno, alla fine di una marcia, deporranno fiori in memoria delle vittime degli attentati di Barcellona e Cambrils e leggeranno il Manifesto per la Pace. Sabato 26 agosto parteciperanno alla grande manifestazione di Barcellona contro il terrorismo e per la convivenza insieme con il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo. Info: www.santegidio.org