Terremoto in Centro Italia: uno “speciale” monografico dei settimanali diocesani del Triveneto a un anno dal sisma

Il titolo recita semplicemente “Un anno dopo”. A dodici mesi esatti dal 24 agosto 2016, quando nelle regioni del Centro Italia si scatenarono le prime violente scosse di un estenuante terremoto, i settimanali diocesani del Triveneto condividono un numero speciale monografico, realizzato in collaborazione con la delegazione Caritas del Nordest e coordinato dalla redazione di “Vita Trentina”. 25 pagine in cui si raccontano gli interventi nelle zone più colpite dal sisma e in particolare nel territorio della diocesi di Spoleto-Norcia, affidata alle diocesi trivenete in una sorta di “gemellaggio” della solidarietà. Una operazione gestita da Caritas del Nordest in stretta sinergia con Caritas italiana e sostenuta da circa tre milioni di euro, raccolti nelle diocesi del Triveneto nella colletta nazionale del 18 settembre 2016 e grazie alla generosità dei mesi successivi.

Lo speciale vuole essere, anzitutto, un segnale di trasparenza sull’utilizzo dei fondi: il nuovo centro di comunità di Norcia, gli interventi mirati alle esigenze abitative, le stalle riedificate, il sostegno all’agricoltura e alla promozione dei prodotti tipici… L’intenzione dei settimanali è “non fermarsi al racconto dell’emergenza ma continuare a tenere i riflettori accesi anche dopo le calamità naturali, per accompagnare l’opera di ricostruzione”. “Norcia è solo l’ultimo intervento nella storia delle emergenze che hanno visto le Caritas diocesane vicine alle popolazioni colpite”, scrive Roberto Calzà, direttore della Caritas diocesana di Trento e referente di Caritas Nordest per il terremoto in Centro Italia. “La risposta mirate alle difficoltà – aggiunge Calzà – è diventata per la gente un segno di speranza, di possibilità di rinascita o semplicemente motivo per restare”. Lo conferma Giorgio Pallucco, delegato regionale di Caritas Umbria: “Cominciano a rendersi visibili – racconta dalle pagine dello speciale – i primi segni di una normalità che sembrava irrimediabilmente perduta”.

Il numero monografico “Un anno dopo” è in edicola da domani, 24 agosto 2017.