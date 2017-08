Terremoto in Centro Italia: Radio InBlu, domani speciale anniversario con mons. Pompili e sindaco Pisozzi

Mentre in Italia la terra continua a tremare, domani 24 agosto 2017, in occasione dell’anniversario del terremoto che ha distrutto molti comuni del Centro Italia, inBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei, dedica una programmazione speciale con le voci dei testimoni e dei sopravvissuti di quel tragico evento che ha colpito in particolar modo Amatrice, epicentro del sisma. Tra le testimonianze il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, il sindaco, Sergio Pirozzi, il parroco e il responsabile della Caritas. Ma non mancano le testimonianze della gente che ha prestato i primi soccorsi, di chi è stato salvato, dei commercianti, degli allevatori che sono rimasti per far rivivere il territorio e di coloro che oggi abitano le casette del Campo Zero. Approfondimenti nel Buongiorno inBlu, nella Mattinata inBlu da Rimini, e nel Pomeriggio inBlu oltre che nelle edizioni brevi e lunghe di inBlu Notizie. E dalle 18.13 alle 18.30 in onda “InBlu Speciale” con le testimonianze raccolte e curate da Eugenio Bonanata.