Spiritualità: Napoli, al via oggi l’incontro nazionale dell’Ordo Virginum. Venerdì partecipa il card. Bassetti

Inizia stasera l’incontro nazionale dell’Ordo Virginum: 250 consacrate provenienti da tutta l’Italia, si ritroveranno, da oggi al 27 agosto, a Napoli, presso il Centro Congressi “American” di via Antiniana ad Agnano, per confrontarsi sul tema “La gioia del Vangelo coinvolge, accompagna, fruttifica e festeggia”. Venerdì 25 agosto, alle ore 9.15, interverrà il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, con una relazione sul tema “Il carisma dell’Ordo Virginum come vicinanza e incontro con Gesù e con l’uomo. Fino alle estreme periferie”. Il card. Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, presiederà la celebrazione eucaristica nella chiesa cattedrale, alle ore 19 di sabato 26 agosto. L’Incontro, la cui preparazione a Napoli è stata coordinata dal vescovo ausiliare, mons. Salvatore Angerami, che celebrerà la Messa di apertura stasera alle ore 19, sarà preceduto, domani, da un seminario sulla “Povertà nel carisma dell’Ordo Virginum” e vedrà, successivamente, gli interventi del vescovo di Como e delegato Cei per il clero e la vita consacrata, mons. Oscar Cantoni, del vescovo di Pozzuoli, mons. Gennaro Pascarella, di padre Lamberto Crociani.

“Le consacrate dell’Ordo Virginum saranno accompagnate, durante questa tappa di riflessione e fraternità, dalle parole di Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium: ‘Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze’”, si legge in una nota. “L’attenzione sarà particolarmente rivolta alle varie periferie esistenziali, per aprire sempre più lo sguardo al prossimo e accoglierne le domande, interpretare i suoi bisogni, appassionarsi alla sua vita. Perché – prosegue la nota – ‘missione’ non significa necessariamente partire per terre lontane, ma essere Chiesa ‘in uscita’ là dove si abita e si opera. Lo sanno bene le consacrate dell’Ordo Virginum, che vivono la propria consacrazione nel mondo, in un’esistenza apparentemente ‘normale’, intessuta di lavoro e di relazioni amicali e sociali, eppure straordinaria perché donata a Cristo e alla Sua Chiesa”.