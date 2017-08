Polonia: Cracovia, dall’8 al 12 novembre primo congresso internazionale di turismo religioso e pellegrinaggi “Seguendo le orme di Papa Giovanni Paolo II”

Agenti di viaggio, tour operator e sacerdoti si incontreranno a Cracovia, in Polonia, dall’8 al 12 novembre per il primo congresso internazionale di turismo religioso e pellegrinaggi dal titolo “Seguendo le orme di Papa Giovanni Paolo II”. Un’iniziativa che consentirà agli operatori del settore di conoscersi, stringere contatti e apprezzare l’importanza che Cracovia e Małopolska rivestono come destinazioni del turismo religioso su scala mondiale. L’evento è organizzato da “Ernesto Travel”, tour operator che opera nell’ambito del turismo religioso della Polonia ed è stato apprezzato dal card. Stanisław Dziwisz e dall’arcivescovo di Cracovia, mons. Marek Jedraszewski. Il congresso comincerà ufficialmente il 9 novembre con la celebrazione di una Messa presso il Centro “Giovanni Paolo II”, alla quale saranno presenti le autorità religiose e civili di Cracovia. Seguiranno i discorsi di apertura e i workshop con alcuni delegati di santuari, luoghi di culto e attrazioni turistiche. Nei due giorni successivi, tutti gli ospiti avranno la possibilità di visitare Cracovia e Małopolska ma anche i luoghi di culto più significativi della zona, tra cui il santuario della Divina Misericordia a Łagiewniki, la parrocchia e la casa natale di san Giovanni Paolo II a Wadowice e il santuario della Madonna Nera a Czestochowa.