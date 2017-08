+++ Myanmar e Bangladesh: delegati vaticani in visita, secondo fonti locali viaggio del Papa dal 27 novembre +++

foto SIR/Marco Calvarese

Papa Francesco dovrebbe visitare il Myanmar dal 27 novembre 2017, incontrando anche la leader Aung San Suu Kyi, per poi recarsi in Bangladesh il 30 novembre, dove resterà tre giorni. L’indiscrezione viene dall’agenzia cattolica Ucanews, che ha citato fonti ecclesiali e governative. In questi giorni, secondo la testata asiatica, è in corso una visita di delegati vaticani a Yangon, capitale del Myanmar, per decidere i particolari del viaggio insieme alla Conferenza episcopale del Paese. Il cardinale Charles Bo, arcivescovo di Yangon, con una delegazione di vescovi locali, ha incontrato il capo dei militari Min Aung Hlaing “per discutere dell’organizzazione della visita di Papa Francesco e delle prospettive di pace per il Paese”. Secondo Ucanews in Myanmar il Papa celebrerà due messe a Naypyidaw – dove incontrerà il presidente del Myanmar Htin Kyaw e la leader Aung San Suu Kyi – e una all’aperto a Yangon. I delegati vaticani andranno poi a Dhaka, in Bangladesh. “Il Papa visiterà il Bangladesh quest’anno – ha detto un prete che fa parte del Comitato per i media allestito per la visita papale – ma fino a che il Vaticano non darà l’annuncio ufficiale non possiamo fornire dettagli su date e programmi. Attendiamo un annuncio entro la fine del mese”. A Dhaka il Papa celebrerà una messa con migliaia di cattolici e ordinerà 16 sacerdoti. Incontrerà molti leader politici, rappresentanti di altre religioni e attivisti.