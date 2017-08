Africa: nasce a Nairobi l’Università internazionale di Amref per formare operatori sanitari

Il ministero dell’Istruzione del Kenya ha dato il suo nullaosta all’apertura e all’avvio delle attività dell’Università internazionale di Amref (Amiu). La Commissione per l’istruzione universitaria ha infatti rilasciato all’Amiu la lettera di autorità temporanea (Lia-Letter of interim authority), primo riconoscimento formale che consente all’università di iniziare le operazioni, poiché garantisce il rispetto degli standard necessari. L’università si concentrerà su corsi medico-sanitari, con un focus sulla sanità pubblica e comunitaria. Il direttore generale di Amref Health Africa, Githinji Gitahi, ha spiegato che “l’università è stata pensata per rispondere al problema africano della carenza di personale sanitario e di leader di settore”. “L’obiettivo dell’assistenza sanitaria universale – ha detto – potrà essere raggiunto solo potendo contare su un numero adeguato di operatori sanitari che siano anche motivati nel loro lavoro. Il perseguimento dell’obiettivo numero 3 – Assicurare la salute e il benessere di tutti – fissato dalle Nazioni Unite nell’ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile, rimarrà un sogno lontano, finché non si risolverà definitivamente il grave problema della carenza di personale medico”. L’università offrirà corsi esclusivi, come quello di medicina riabilitativa o di leadership, management e governance della sanità. L’Amiu si propone anche di produrre ricerche di alto livello nelle discipline sanitarie, per lo sviluppo di politiche sanitarie e intende presentarsi come punto di riferimento in materia di salute per le comunità e per la sanità pubblica dei Paesi dell’Africa sub-sahariana. L’università promuoverà l’adozione di metodologie formative innovative e di qualità. Inizialmente la sede dell’università sarà a Nairobi, dov’è attualmente situato il centro di formazione internazionale di Amref. Amref Health Africa sta portando avanti progetti in oltre 30 Paesi africani, fornendo assistenza sanitaria a centinaia di comunità nelle aree rurali e marginalizzate. Quest’anno i programmi di Amref hanno raggiunto oltre 10milioni di persone in Africa.