Terremoto a Ischia: Vitale (Cta Acli), “cordoglio per vittime” e “preoccupazione per danno ambientale ed economico subito dal territorio”

Il Centro Turistico Acli, attraverso il presidente nazionale, Pino Vitale, esprime “profondo cordoglio per le vittime nonché forte preoccupazione per il danno ambientale ed economico subito dal territorio a grandissima vocazione turistica”. “In particolare il Cta – afferma Pino Vitale -, consapevole del grande disagio di migliaia di turisti coinvolti provenienti dall’Italia e dall’estero, di quelli in procinto di giungere nella zona, mette a disposizione la sede Cta di Napoli al fine di fornire informazioni e vicinanza non solo ai tanti soci e a tutti i turisti interessati ma anche alle istituzioni attualmente gravati da un notevole impegno che necessita, senza alcun dubbio, della condivisione della società civile organizzata”. Il Cta conferma così “il suo impegno per la tutela delle persone che scelgono il turismo contribuendo allo sviluppo del territorio”.