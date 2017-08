Terremoto a Ischia: Opera Don Orione, tutti in salvo i disabili e gli anziani ospiti di Villa Joseph

Stanno tutti bene i 30 disabili e gli anziani ospiti di Villa Joseph, lo storico centro dell’Opera Don Orione a Ischia, a Casamicciola Terme, la zona più colpita dal sisma, che accoglie dal 1961 anziani e persone con disabilità. “Ieri sera alle prime scosse di terremoto – racconta Giovanni Scarpa, direttore del centro – abbiamo deciso di evacuare la struttura per precauzione. Solo verso le 24 sono rientrati tutti dopo le verifiche sullo stabile. Il centro ha subito solo lievi danni. Abbiamo avuto tutti una grande paura. A 500 metri dal nostro centro ci sono stati grandi crolli e purtroppo anche delle vittime”.

In queste ore sia don Tarcisio Vieria, direttore generale della Congregazione, sia don Aurelio Fusi, direttore della provincia italiana dell’Opera Don Orione, sono in constante contatto con il direttore del Centro. Questa mattina è arrivata anche la disponibilità dei volontari dell’Unitalsi per aiutare e sostenere gli ospiti del centro in queste ore di grandi difficoltà e di lutto per tutta l’isola.