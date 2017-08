Terremoto a Ischia: Mattarella, telefonata ai sindaci dell’Isola. Presto visiterà i comuni colpiti

(DIRE-SIR) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato ai sindaci di Casamicciola e di Lacco Ameno per esprimere il cordoglio per le vittime e la solidarietà e la vicinanza alla popolazione colpita dal terremoto. Lo riferisce il Quirinale. Nel corso delle telefonate i sindaci hanno manifestato l’apprezzamento e la riconoscenza per i soccorsi tempestivi ed efficienti. Il presidente Mattarella si è impegnato a visitare, quando possibile, i comuni colpiti e ha assicurato la sua attenzione per la ricostruzione. Il capo dello Stato ha aggiunto di condividere l’apprezzamento per Protezione civile, vigili del fuoco, forze dell’ordine e di tutti coloro che si stanno prodigando con abnegazione e professionalità per l’opera di soccorso. Un augurio particolare Mattarella ha voluto far giungere ai fratellini estratti dalle macerie con grandi complimenti alla squadra dei soccorritori.

