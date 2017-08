Terremoto a Ischia: Caritas diocesana, “il Centro Giovanni Paolo II a Forio operativo per distribuzione pasti e per ospitare sfollati”

“Si stanno attivando le procedure per un primo aiuto in occasione del terremoto che ha colpito la nostra isola e in modo particolare le zone alte di Casamicciola e Lacco Ameno”. Lo comunica la Caritas diocesana di Ischia, diretta da don Gioacchino Castaldi, che lavora “in comunione con la Caritas nazionale e quella regionale”. “Il Centro Giovanni Paolo II a Forio è operativo per la distribuzione dei pasti e per ospitare chi non ha un tetto dove poter dormire”, spiega la Caritas diocesana. Anche la “Stella Maris” nazionale e la Comunità di Sant’Egidio sono a disposizione di “quanti richiederanno aiuto e sostegno in questo difficile momento”. Inoltre, “la Caritas diocesana di Pozzuoli ha messo a disposizione dei posti letto per quanti ne abbiano necessità”. Infine, l’invito a restare “più che mai uniti in questo momento facendo sentire a quanti sulla nostra isola sono nella sofferenza e nel bisogno, il calore del nostro affetto ed il fraterno aiuto concreto”.