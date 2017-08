Terremoto a Ischia: card. Sepe, “il dolore e la vicinanza delle Chiese campane” alla diocesi, alla popolazione e ai villeggianti

“Sento di esprimere, quale vescovo e presidente della Conferenza episcopale campana, tutto il dolore e la totale vicinanza dei confratelli vescovi e delle comunità diocesane di tutta la Campania alla diocesi consorella, ai cittadini e ai villeggianti dell’Isola d’Ischia”. Lo dichiara il card. Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, il quale, appresa la notizia dell’evento sismico che ha colpito il territorio ischitano e particolarmente l’area di Casamicciola, fa sapere una nota della diocesi partenopea, “si è raccolto in preghiera nella sua cappella privata e ha seguito costantemente, attraverso le emittenti televisive, l’evolversi delle attività di soccorso, rivolgendo un pensiero di accorata partecipazione alle famiglie delle povere vittime, dei feriti e dei dispersi, nella condivisione dello stato d’animo di tutte le persone direttamente o indirettamente coinvolte”. Appena ne ha avuto la possibilità, poi, il porporato ha contattato telefonicamente il vescovo di Ischia, mons. Pietro Lagnese, al quale ha chiesto informazioni più dettagliate e dirette, assicurando, nel contempo, “la piena solidarietà di tutta la Conferenza episcopale della Campania”.

A tale riguardo, “l’arcivescovo di Napoli si è messo opportunamente in contatto telefonico con il vescovo di Acerra, mons. Antonio Di Donna, delegato della Conferenza alle attività della Caritas regionale, con il quale ha concordato le modalità delle prime iniziative da assumere, nell’immediato, per testimoniare alla diocesi e a tutta la popolazione dell’isola di Ischia il concreto sostegno della Chiesa della Campania.

Conseguentemente, arcivescovi e vescovi delle venticinque diocesi della Campania, d’intesa con il presidente cardinale Sepe, stanno mobilitando le rispettive Caritas diocesane per una pronta colletta economica e per la raccolta di materiale, che non potranno essere fatte in maniera spontanea e diretta, ad evitare dispersione e confusione, ma vanno riportate all’interno di un sistema coordinato che fa capo alla Caritas delle varie diocesi e alla Delegazione Caritas regionale, il cui responsabile è il diacono permanente Carlo Mele (caritascampania@tiscali.it)”.