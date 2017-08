Sport: Us Acli Ascoli, domani “Camminata dei musei del gusto”

Una passeggiata tra le bellezze storiche e artistiche di Acquaviva Picena, in provincia di Ascoli. L’iniziativa, organizzata dall’Unione sportiva Acli provinciale, si svolgerà in notturna, domani, mercoledì 23 agosto, a partire dalle 21. Il via della “Camminata dei musei del gusto” scatterà da piazza della Libertà. “Le finalità dell’iniziativa sono in particolare due – spiega l’Us Acli in una nota -. La prima è quella di realizzare iniziative gratuite tra i cittadini per promuovere il movimento come strumento di prevenzione dall’insorgere di patologie e dunque come mezzo per promuovere il proprio buono stato di salute. Ma l’altro obiettivo della manifestazione è quello di valorizzare il territorio della vallata del Tronto con una maggiore conoscenza dello stesso che deriva proprio dal poter ammirare, durante la camminata, le bellezze storiche, architettoniche e naturalistiche della zona”. La “camminata” infatti si svolge in contemporanea con l’iniziativa “Acquaviva di mercoledì – Alla scoperta di un borgo da sogno”, che prevede una serie di eventi che andrà avanti per tutta la serata e durante i quali sarà possibile conoscere meglio luoghi e prodotti della zona.