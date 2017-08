Cultura: Stresa, al via oggi il XVIII corso dei Simposi rosminiani sul tema “Riforma: del pensiero, della società, della Chiesa”

“Riforma: del pensiero, della società, della Chiesa”. Questo il tema generale del XVIII corso dei Simposi rosminiani, che si svolgerà a Stresa, al Collegio Rosmini, dal pomeriggio di oggi alla mattina di venerdì 25. Circa 200 partecipanti, provenienti da tutta Italia e dall’estero, si con-fronteranno con questo tema, con relazioni ed ampi dibattiti. Il corso è stato organizzato in collaborazione con la Conferenza episcopale italiana, e con il sostegno di enti, pubblici e privati, nazionali e territoriali. “Lo spunto per la scelta dell’argomento – si legge in una nota – è stato suggerito dalla ricorrenza del quinto centenario delle 95 tesi di Lutero contro la predicazione delle indulgenze (31 ottobre 1517). Ma il corso si allargherà sul concetto generale di riforma e sulla sua esigenza in tutti i settori dello scibile: filosofia, teologia, società, ecclesiologia, politica… Si darà anche rilievo all’attualità della figura di Antonio Rosmini, le cui opere sono tutte innervate dal desiderio di rivitalizzare il pensiero occidentale, offrendo basi e soluzioni che evitino il nichilismo e il frammentarismo”. Tra i relatori, Giuseppe De Rita, Dario Antiseri, Giuseppe Lorizio, Paolo De Lucia, Fulvio De Giorgi, Michele Cassese, Paolo Ricca, Luciano Malusa, Angelo Maffeis, Giorgio Campanini. Ludovico Maria Gadaleta e Samuele Francesco Tadini presenteranno due opere nuove dell’edizione critica di Rosmini, attinenti al settore filosofico e sociale della riforma. Umberto Muratore, direttore del Centro Rosminiano, aprirà e chiuderà il corso.