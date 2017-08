Cinema: ad Amatrice la prima proiezione del ciclo “Il lunedì dell’arte”

È iniziata ieri la prima proiezione del ciclo “Il lunedì dell’arte” al Cinema Paradiso di Amatrice – nella tenda cinema messa a disposizione dalla Siae –, una rassegna cinematografica in quattro appuntamenti promossa da Sky Italia e Nexo Digital. Un’iniziativa in memoria di Floriana Svizzeretto, storica direttrice del Museo civico di Amatrice vittima del sisma del 24 agosto 2016. Ogni lunedì dal 21 agosto, per quattro settimane, verrà proposto un documentario d’arte appartenente alla library di Sky e distribuito da Nexo Digital. La prima proiezione è stato “Raffaello, il principe delle arti”, prodotto da Sky con i Musei Vaticani e Magnitudo Film; il film è la prima trasposizione cinematografica mai realizzata su Raffaello Sanzio (1483-1520). Lunedì 4 settembre verrà proposto “Musei Vaticani. Tra cielo e terra” realizzato con i Musei Vaticani, lunedì 11 sarà invece la volta di “Firenze e gli Uffizi. Viaggio nel cuore del Rinascimento”. Chiuderà il ciclo, lunedì 18, “San Pietro e le Basiliche Papali di Roma”, documentario realizzato con il Centro Televisivo Vaticano per il Giubileo straordinario della misericordia. “Ringrazio Sky e la Nexo Digital per la loro disponibilità”, ha detto il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi: “Come dissi il giorno dell’inaugurazione, l’11 aprile 2017, il Cinema Paradiso di Amatrice è stato pensato come luogo di aggregazione per ricostruire giornalmente le nostre abitudini, perché nella precedente vita, nel nostro piccolo grande borgo, noi avevamo il cinema-teatro. Grazie dunque a Sky Italia e alla Nexo Digital per questa iniziativa, che ci permette di dar vita a una rubrica ad hoc e di dedicarla al ricordo di Floriana”.