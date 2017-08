Chiesa: Pro Civitate Christiana, ad Assisi dal 24 agosto il 75° corso su “Diamo futuro alla svolta profetica di Francesco”

Sarà “Diamo futuro alla svolta profetica di Francesco” il tema del 75° corso di studi cristiani organizzato dalla Pro Civitate Christiana di Assisi in programma presso la Cittadella dal 24 al 28 agosto. “La Pro Civitate Christiana – si legge in una nota – fedele alla propria storia che l’ha vista protagonista di dialogo, riflessioni e incontri, riunisce ad Assisi associazioni, gruppi, movimenti e singoli, credenti e non credenti, per riflettere e avanzare progetti, tanto alle Chiese locali, quanto alla Chiesa e alla società italiane, perché la svolta profetica che Papa Francesco ha posto in atto metta radici”. “Si tratta – prosegue la nota – di tradurre in scelte concrete e durature la proposta di cambiamento che sgorga profetica dal magistero di Francesco”. All’iniziativa interverranno, tra gli altri, mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, mons. Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, Enzo Bianchi, fondatore della Comunità monastica di Bose, don Luigi Ciotti, fondatore e presidente di “Gruppo Abele” e “Libera”, i giornalisti Luis Badilla, Marco Politi e Nello Scavo, Maymouna Abdel Qader del Centro culturale islamico di Perugia, Paolo Branca, islamologo e docente alla Cattolica di Milano, Mariangela Falà, della Fondazione “Maitreya”, Andrea Grillo, docente teologia dei sacramenti e filosofia della religione a Roma e a Padova, Raniero La Valle, politologo e scrittore, Antonietta Potente, teologa della morale, Brunetto Salvarani, docente di teologia della missione e del dialogo presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, Rosanna Virgili, biblista e docente all’Istituto Teologico Marchigiano. Sabato 26, alle 21.15 presso il Teatro della Pro Civitate Christiana, il Teatro Belli di Antonio Salines e il Dramma Popolare di San Miniato porteranno in scena lo spettacolo “Il Martirio di Monsignor Romero” di Eleonora Zacchi.