Venezuela: mons. Reyes Sequera (Puerto Ayacucho), uccisi 37 detenuti “un massacro pianificato”

“Queste persone sono state massacrate in modo pianificato”: lo ha detto mons. Jonny Eduardo Reyes Sequera, vicario apostolico di Puerto Ayacucho (Venezuela), commentando il massacro di mercoledì scorso nel carcere di Puerto Ayacucho dove sono morte 37 persone durante l’intervento di un’unità antisommossa della polizia venezuelana nel carcere di Puerto Ayacucho, capitale dello stato di Amazonas, nel sud del Paese. La stampa locale aveva informato che prima dell’intervento armato, un gruppo di detenuti aveva preso il controllo del carcere. “Qui parliamo di una tragedia grave, perché sono vite umane, perché quando si pagano gruppi armati per andare ad ammazzare la gente, è una cosa pianificata”, ha ribadito Mons. Reyes, incontrando ieri la stampa locale, come riferito dall’agenzia Fides: “Non si tratta di polli o gatti, sono persone, e neppure sappiamo se sono solo 37. Sentiamo da tutti i telegiornali ciò che è accaduto a Barcellona, ma in Venezuela? Cosa succede veramente qui?”.