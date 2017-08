Terremoto in Centro Italia: Delrio (ministro), “la vera sfida è quella di ricominciare a far tornare le persone”

(Dall’inviato a Rimini) “La vera sfida nell’area del terremoto è quella di ricominciare a far tornare le persone. Dove ci sono le persone, c’è anche la rinascita del territorio”. Non ha usato mezzi termini Graziano Delrio, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che oggi al Meeting di Rimini è intervenuto parlando di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, argomenti di importante attualità anche alla luce del primo anniversario (24 agosto 2016) del sisma che ha colpito il Centro Italia. “Chi oggi si trova sfollato sulla costa o ha trovato un tetto dai parenti – ha ricordato il ministro – ha bisogno di capire che c’è un futuro in questa terra e che questa sarà di nuovo abitata. Ha bisogno di capire che c’è un’economia che può essere ricostruita”. Delrio non ha nascosto le difficoltà di questa sfida”: “Bisogna dire la verità: per ricostruire ci vogliono anni, dopodiché dobbiamo fare più alla svelta possibile per rifare i nostri borghi belli come una volta”. Altro punto nodale individuato dal ministro è quello di “sopperire alle carenze strutturali dei territori terremotati. Non si tratta solo di mettere in sicurezza le prime e le seconde case, ma di avere progetti di maggiore e migliore fruibilità e accessibilità a questi territori, realizzando infrastrutture, perché senza queste è impossibile che qualcuno torni ad abitarvi. Abbiamo bisogno di pensieri che guardino a questi obiettivi di sviluppo, in primis quello di far tornare le persone. È una sfida che fa tremare i polsi ma che si può vincere con l’impegno collettivo e la pazienza di fare un passo dietro l’altro senza pretendere di trovare soluzioni facili”.