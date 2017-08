Spiritualità: domani al via al santuario di San Gabriele la 37ª Tendopoli dei giovani

Domani al santuario di San Gabriele (Te) inizierà la 37ª Tendopoli dei giovani dal titolo “Alzati e va… è in preghiera”, organizzata come ogni anno dal fondatore padre Francesco Cordeschi e dai suoi collaboratori. Centinaia di ragazzi arriveranno da tutta Italia per partecipare al grande meeting giovanile. I giovani si incontreranno fino al 26 agosto per riflettere sul tema. La Tendopoli sarà inaugurata martedì 22 agosto, alle ore 18.30, dal vescovo di Teramo-Atri, mons. Michele Seccia, e dal superiore generale dei Passionisti, l’australiano padre Joachim Rego. Alle ore 23 di martedì arriverà al santuario anche la Fiaccola della speranza, portata dal gruppo podistico di Montorio al Vomano (Te). Benedetta da Papa Francesco, la Fiaccola della speranza quest’anno è partita da Cascia e, dopo aver attraversato alcuni dei luoghi colpiti dal terremoto dello scorso anno (Norcia, Cittareale, Amatrice, Campotosto e Montorio al Vomano), arriverà al santuario per l’apertura ufficiale della Tendopoli. La manifestazione giovanile prevede incontri con personalità del mondo della religione e della cultura, testimonianze e concerti. La Tendopoli si chiuderà sabato 26 agosto con la festa dei giovani e l’intervento di mons. Gualtiero Sigismondi, vescovo di Foligno e assistente ecclesiastico generale dell’Azione cattolica italiana.