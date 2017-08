Sir: le principali notizie dall’Italia e dal mondo. Barcellona, è ancora caccia all’uomo. Isis sui social, “prossimo obiettivo è l’Italia”. Terremoto, un anno fa il sisma che ha devastato il Centro Italia

(Foto: AFP/SIR)

Barcellona. E’ ancora caccia all’uomo. Cellula guidata dall’imam di Ripoll preparava l’attacco da mesi

E’ ancora caccia all’uomo in Catalogna per catturare il terrorista marocchino Younes Abouyaaqoub, sospettato di essere il killer della Rambla. Decine di posti di blocco sono stati disseminati nel nord-est della regione, lungo il confine con la Francia e la cittadina di Ripoll, culla della banda, è praticamente sotto assedio nell’ipotesi che Abouyaaqoub possa avervi cercato rifugio. A Ripoll è morto anche l’imam Abdelbaki Es Satty, 45 anni, l’uomo che gli inquirenti considerano l’indottrinatore e il leader dei baby-terroristi. Avevano fra 17 e 28 anni. Senza che nessuno si accorgesse di nulla, si sono trasformati in spietati assassini. Nella casa di Alcanar, saltata per aria mercoledì alla vigilia dell’attentato alla Rambla, sono state trovate 120 bombole di gas. Ieri in mattinata una folla di cittadini e di turisti ha assistito alla Messa per la Pace celebrata alla memoria delle vittime nella Sagrada Familia. In prima fila i reali di Spagna, il premier Mariano Rajoy, il presidente catalano Carles Puigdemont, il sindaco di Barcellona Ada Colau. E’ arrivato a Barcellona anche il ministro degli Esteri Angelino Alfano, che ha incontrato i familiari degli italiani vittime dell’attentato. Fra i morti, è stato confermato, c’è anche il piccolo Julian, 7 anni, il piccolo anglo-australiano che era stato dato per disperso.

Terrorismo. Isis sui social, “il prossimo obiettivo è l’Italia”. Barriere antisfondamento nelle principali città

Un canale della piattaforma Telegram legato all’Isis indica l’Italia come prossimo obiettivo. Lo riferisce il Site, il sito Usa diretto da Rita Katz di monitoraggio dell’estremismo islamico sul web. Dopo l’attacco terroristico che ha colpito le ramblas di Barcellona, è ulteriormente aumentata l’attenzione per la sicurezza in particolare nelle zone più affollate delle principali città italiane. A Milano, barriere antisfondamento sono già state messe in Galleria Vittorio Emanuele e nelle vie limitrofe a piazza Duomo (incluso il lato Cordusio via Mercanti) con la previsione di “ulteriori barriere di difesa passiva” nella zona della Darsena. A Roma potrebbero essere presto installate nuove barriere in punti sensibili della città. Tra le ipotesi in campo che verranno valutate in un tavolo ad hoc tra Campidoglio e prefettura di Roma c’è la possibilità di mettere barriere, come new jersey o fioriere, in via del Corso e in via dei Fori Imperiali. Stesse misure si stanno valutando a Firenze.

Terremoto: un anno fa il primo sisma che ha devastato il Centro Italia. I “numeri” della ricostruzione

Quasi mille interventi di messa in sicurezza completati, oltre 17.000 beni artistici o archeologici recuperati, 4.513 metri lineari di archivi e 9.743 volumi salvati dalle macerie. Con più di 600 tecnici al lavoro, 80 dei quali sul campo in questi giorni ferragostani. Ad un anno dal primo dei terremoti che da agosto ad ottobre hanno sconvolto il centro Italia, arriva un primo bilancio delle operazioni di salvataggio sul patrimonio artistico. C’è anche l’annuncio della partenza, a giorni, di un piano di restauro da oltre cento milioni di euro. Risorse che verranno concentrate all’inizio sui monumenti icona, anticipa all’ANSA il segretario generale del Mibact Antonella Pasqua Recchia, dalla Cattedrale di San Benedetto a Norcia, alle chiese simbolo di Amatrice San Francesco e Sant’Agostino, dalla Cattedrale di Camerino alla Collegiata di San Genesio a Macerata e il Santuario di Macereto a Visso.

Russia/Santa Sede. Cardinale Parolin in visita nella Federazione russa dal 21 al 24 agosto

Al via da ieri sera la visita a Mosca del Segretario di Stato vaticano, il card. Pietro Parolin, all’insegna di un rinnovato dialogo ecumenico. Lo evidenzia lo stesso cardinale in un’intervista all’agenzia russa Tass, rilanciata da Radio Vaticana. Il porporato sottolinea che l’incontro con la “Gerarchia ortodossa testimonia l’apertura che si è instaurata negli ultimi anni, fino all’incontro dell’Avana dell’anno scorso” tra Papa Francesco e il Patriarca Kirill. Quell’incontro è servito “a ridare occhi nuovi per vedersi non prevalentemente sullo sfondo del passato”. Il programma di lunedì 21 agosto prevede una riunione del cardinale con i vescovi cattolici del Paese e, in serata, la messa nella cattedrale dell’Immacolata Concezione a Mosca, seguita da un momento conviviale con i rappresentanti del clero e del laicato. Nello stesso giorno è previsto un colloquio con il metropolita Hilarion di Volokolamsk, presidente del dipartimento per le relazioni esterne del Patriarcato di Mosca. La giornata di martedì 22 agosto sarà dedicata a una sessione di lavoro con il ministro degli Affari esteri Sergey Lavrov e, nel pomeriggio, alla visita al patriarca Kirill di Mosca. Il 23 agosto, il Segretario di Stato si recherà invece a Sochi per un incontro con il presidente Vladimir Putin. Il rientro a Roma del card. Parolin è previsto nella mattinata di giovedì 24 agosto.

Malasanità. A Napoli, in codice rosso 4 ore per esame, muore in attesa di essere trasferito

Ricoverato in codice rosso, aspetta quattro ore per essere trasferito in un altro ospedale per l’esecuzione di una agioTac. Ore che sarebbero risultate fatali per un 23enne che, a Napoli, è morto il giorno dopo il ricovero. E’ quanto rende noto il consigliere regionale della Campania, Francesco Borrelli che diffonde la denuncia presentata dal responsabile del Pronto Soccorso del Loreto Mare Alfredo Pietroluongo dove, tra l’altro, si legge che si è verificata una “inosservanza ai più elementari doveri professionali”. ”Mio figlio è stato ammazzato. Mentre lui moriva, al pronto soccorso litigavano per decidere chi dovesse salire sull’ambulanza che doveva portare Antonio a fare una angiotac”, è la denuncia del padre del ragazzo che aggiunge: “Vogliamo la verità: chi ha ucciso un ragazzo di 23 anni deve pagare”. Il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha disposto l’invio della task force per accertare quanto accaduto.

Cinema. Addio Jerry Lewis, il “picchiatello” della storia del cinema Usa ma senza Oscar

E’ morto a 91 anni Jerry Lewis, attore e regista e leggenda del cinema comico statunitense cui il Moma ha dedicato una retrospettiva al MoMa di New York. Lascia 40 film, più 10 da regista. Vincitore di Golden Globe, Bafta e del Leone d’oro alla carriera a Venezia, nel 1999, Lewis nel 2009 ha ottenuto dall’Academy il Jean Hersholt Humanitarian Award ma mai nessun Oscar per i suoi film.