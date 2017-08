Religiose: Sant’Alfio (Ct), nuova superiora all’Istituto Figlie di San Camillo. Previte (Cristiani per servire), “qui novelle missionarie per diffondere l’amore”

“Ci sono tante bravissime suore Figlie di San Camillo che hanno lasciato le loro Nazioni per venire, quali novelle missionarie, in questa nostra Italia, a diffondere l’amore, servire la fede con quella solidarietà veramente notevole e amorevole secondo i dieci comandamenti e guidate da quello della carità: ‘Ama il prossimo tuo come te stesso’”. Lo ha affermato oggi pomeriggio Franco Previte, presidente di “Cristiani per servire”, intervenendo all’incontro durante il quale, nella chiesa dell’Istituto Figlie di San Camillo a Sant’Alfio (Ct), si sono festeggiati l’arrivo della nuova superiora, suor Melanie Bonou Yehouenou, e la partenza della sua predecessora, suor Sofia Kudukamthadathil, destinata ad altro incarico. “Porgiamo – ha aggiunto – il nostro filiale benvenuto, a nome delle persone ricoverate in questa Casa di riposo, alla nuova superiora suor Melania e salutiamo, con immensa riconoscenza, suor Sofia, la quale con la collaborazione di suor Teresa, sono le colonne portanti della Casa”. Previte ha anche ringraziato tutte le “suore Figlie di San Camillo che oggi sono in questo Istituto, in questa Casa di riposo, che si dedicano con devozione, amore e senso della carità a tutto quel mondo della disabilità, della sofferenza, del dolore degli infermi, servendo i malati come una madre assiste il suo unico figlio infermo”.