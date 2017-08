Polonia: in corso il pellegrinaggio alla Madonna della Porta dell’Aurora di Vilnius

È iniziato lo scorso 16 agosto l’annuale pellegrinaggio dei fedeli polacchi alla Madonna della Misericordia di Vilnius. “Il cammino verso la terra promessa”, come lo ha definito il nuovo arcivescovo di Bialystok, mons. Tadeusz Wojda, terminerà nella capitale della Lituania, davanti alla Madonna della Porta dell’Aurora, il 24 agosto. Secondo mons. Wojda, esso “contribuisce a rinsaldare la comunità di fedeli basata su Gesù Cristo, ad approfondire la fede ed è un’insegnamento dell’amore verso Dio e verso gli uomini”. Il direttore del gruppo di pellegrini, don Lukasz Zuk, sottolinea invece il carattere ecumenico ed internazionale del cammino al quale partecipano non solo polacchi ma anche russi, norvegesi, svedesi, cechi e ucraini. “Il pellegrinaggio ha carattere ecumenico poiché non solo attraversa tre Paesi diversi (Polonia, Bielorussia e Lituania) ma anche perché l’ospitalità ci viene offerta da ortodossi, cattolici e da fedeli di altre Chiese”, ha spiegato don Zuk. Il culto della Madonna della Porta dell’Aurora di Vilnius è particolarmente radicato nella storia e nella cultura della Polonia. È proprio alla Madonna di Vilnius che inneggia il poeta Adam Mickiewicz nel poema “Pan Tadeusz” (pubblicato nel 1834), considerato l’epopea nazionale polacca, e tradotto in italiano nel 1871 da Arrigo Boito. Tra il 1569 e il 1795 la città di Vilnius era la capitale del Granducato di Lituania, appartenente alla Confederazione polacco-lituana.