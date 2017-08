Papa in Cile: card. Ezzati (Santiago), Francesco incontrerà i giovani il 17 gennaio nel santuario di Maipù

Il Papa incontrerà i giovani il 17 gennaio 2018 nel santuario di Maipù, durante il suo viaggio in Cile e Perù dal 15 al 21 gennaio. Lo ha annunciato ieri il card. Ricardo Ezzati, arcivescovo di Santiago del Cile, durante il pellegrinaggio giovanile al santuario di padre Hurtado. Oltre 30.000 giovani hanno camminato fino al santuario, tra canti e preghiere. Il cardinale Ezzati ha ricordato che il pellegrinaggio è inserito nel contesto della imminente visita papale. Per l’occasione è stata infatti lanciata la campagna per reclutare giovani interessati a prestare servizio come volontari. Le iscrizioni sono aperte sul sito www.franciscoenchile.cl