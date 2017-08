Papa Francesco: Angelus, Dio “non si volta dall’altra parte davanti alle nostre necessità”

“Il Signore non si volta dall’altra parte davanti alle nostre necessità e, se a volte sembra insensibile alle richieste di aiuto, è per mettere alla prova e irrobustire la nostra fede”. Cosi Papa Francesco nell’Angelus di ieri. “Tutti abbiamo bisogno di crescere nella fede e fortificare la nostra fiducia in Gesù. Egli può aiutarci a ritrovare la via, quando abbiamo smarrito la bussola del nostro cammino; quando la strada non appare più pianeggiante ma aspra e ardua; quando è faticoso essere fedeli ai nostri impegni. È importante alimentare ogni giorno la nostra fede – ha aggiunto-, con l’ascolto attento della Parola di Dio, con la celebrazione dei Sacramenti, con la preghiera personale come ‘grido’ verso di Lui – ‘Signore, aiutami!’ -, e con atteggiamenti concreti di carità verso il prossimo”.