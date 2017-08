Natuzza Evolo: oggi incontro tra mons. Renzo (Mileto) e il Consiglio di amministrazione della Fondazione

Dopo la recente revoca del decreto di approvazione dello statuto della Fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”, “allo scopo esclusivo di tutelare e salvaguardare l’ecclesialità dell’opera e della spiritualità di Natuzza Evolo”, questa mattina si è svolto l’incontro tra il Consiglio di amministrazione della Fondazione e il vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, mons. Luigi Renzo. Durante l’incontro – informa una nota – il presule ha ribadito la propria disponibilità per risolvere la problematica seguita al rifiuto di modifica della Statuto della Fondazione mentre il presidente Marcello Colloca, a nome proprio e dei consiglieri, ha manifestato il “proposito di individuare tutte le modalità per superare l’attuale situazione di stallo”. Un incontro – spiega la diocesi “interlocutorio ma molto positivo in cui il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha espresso la sua disponibilità ad accogliere le proposte del vescovo”. Il Consiglio si è dato appuntamento il 23 agosto a Paravati in occasione della celebrazione che sarà presieduta dal vescovo, per l’anniversario del compleanno di Natuzza Evolo, per definire le linee da seguire.