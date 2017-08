Liturgia: mons. Maniago (Cal), “un modo di celebrare stanco, minimalista e poco coinvolgente, contribuisce alla sterilità di una Chiesa chiamata ad ‘uscire’”

“Un modo di celebrare stanco, minimalista e poco coinvolgente, contribuisce alla sterilità di una Chiesa chiamata ad ‘uscire’”. È il monito lanciato oggi da mons. Claudio Maniago, vescovo di Castellaneta e presidente del Centro di azione liturgica (Cal), in un’intervista al Sir in cui presenta la 68ª Settimana liturgica nazionale che si apre nel pomeriggio a Roma. Nel 70° anniversario di fondazione del Cal, per Maniago “è necessario non abbassare la guardia per evitare che ignoranza o superficialità provochino un calo di consapevolezza e quindi di quella tensione partecipativa che rende fecondo il celebrare cristiano”. L’antidoto è “una liturgia viva per una Chiesa viva, in grado di dire e comunicare il mistero di Dio all’uomo di oggi”. “Quando si parla di liturgia – rileva il vescovo – si parla di comunicazione sempre perché è proprio nell’atto celebrativo che avviene quella comunicazione fondamentale fra un Dio che dialoga e si dona e un popolo che ascolta, offre, loda, invoca”. “La liturgia – aggiunge – attiva poi come conseguenza indispensabile una comunicazione fraterna e missionaria che dà sostanza alla vita di una Chiesa in uscita”. Secondo Maniago, “il Papa sta richiamando il popolo di Dio a non dimenticare che la vita quotidiana per un credente deve essere illuminata dalla Parola di Dio e nutrita dalla presenza eucaristica del Signore”. Il vescovo ricorda poi che nella liturgia “accade qualcosa in cui il fedele è essenzialmente coinvolto”. Per questo, “fra i fedeli e i sacerdoti” ci dev’essere “riconoscimento e rispetto nella consapevolezza che solo nell’armonia dei ruoli la liturgia manifesta la sua bellezza”.